Tänavatel ei olegi verd. Vestmanni ja Piibelehe heitluses jäi peale Wise

Väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete edetabel, mis pandi kokku kolmandat aastat järjest, näitab selle koostajate sõnul mitut positiivset märki. Vahetult enne tabeli ilmumist selgus, et seal kõrget kohta hoidnud Eurora on tõsises hädas, ja nad tuli eemaldada. Seegi ei anna alust arvata, et tänavatel voolaks ojadena verd ja meie idusektor saaks kriisis korralikult rapitud.

Prudentia partner Indrek Uudeküll ja Siena Secondary Fundi partner Rando Rannus näevad tehnoloogiavaldkonda lähedalt ja on edetabelit koostades selle põhjalikult läbi valgustanud. Tõsi, ettevõtteid järjestada on väga keeruline, sest mõnigi oma andmeid ei jaga. Seetõttu on sel aastal tabelist üldse välja jäänud üks meie ükssarvikuid Pipedrive. „Peame lähtuma saada olevast infost,“ ütleb Uudeküll ja Rannus lisab, et tagatubade jutte nad arvestada ei saa. „Kui infot ei ole, siis paraku tabelisse ei saa.“