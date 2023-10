Toiduliidu juht: hinnatõusud tulevad. „Suhkrumaks pole limonaadimaks. See on vale!“

Liha ja pagaritööstused teenisid eelmisel aastal kahjumit, kuna tootmiskulude ja hinnatõus oli niivõrd järsk, et seda ei suudetud viia tarbija lõpphindadesse. Aastast 2005 on olnud toidusektori kasumi number 5-7% müügitulust, eelmisel aastal oli see 2%. „Masinad ja liinid töötasid, toodang tuli, kuid ettevõttele midagi kätte ei jäänud. Kui liin läheb katki, pole seda millegagi asendada,“ sõnas Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Ainsana on jäänud kahjumisse endiselt lihatööstus, kus vähenesid ka tootmismahud pea 8%. Suure osa sellest kahjumist on enda peale võtnud üks suuremaid lihaettevõtteid. Hinnatundlikkus on laes, samal ajal hakkas kerkima sealiha hind. Sealiha hind on 20 aasta kõrgeimal tasemel ja jätkab tõusu.