Kümneid miljoneid eurosid kaasanud idufirma Eurora andis sisse pankrotiavalduse

„Ettevõttel puuduvad tänasel päeval piisavad käibevahendid, et tekkinud kohustusi katta, ning investorid otsustasid lisainvesteeringuid mitte teha. Edasine tegevuskava sõltub kohtu otsusest,“ Eurora Solutions OÜ juhatuse liige Kaie Hansson.

„Koondamiste eesmärk on ettevõttele täpsema fookuse seadmine ja kulubaasi vähendamine, et järgmisel aastal kasumisse jõuda,“ põhjendas Eurora juhatuse liige Kaie Hansson. „Seame müügifookuse kliendile lähemale Aasia turgudel. Uue turuna näeme suurt potentsiaali ka Ladina-Ameerikas.“

Ettevõte soovis jätkata

Eurora on kaasanud olemasolevatelt investoritelt lisaraha. „Meie kliendibaas on tugev ja kasvab, ent peame oma kulusid vähendama, et olla pikemas vaates jätkusuutlik. Seetõttu tuli võtta vastu otsus töötajate koondamiseks,“ ütles Kaie Hansson septembris.