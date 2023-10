Panga ekspert: tööandjapension on kasutamata võimalus

Kui vaadata tagasi nüüd juba veidi rohkem kui 20 aasta pikkusele teise pensionisamba ajaloole, siis vast olulisima muutuse ongi kaasa toonud kõrgema riskitasemega, aga ka kõrgema tootlusega fondide teke, millele andis tõuke 15 aastat tagasi alanud majanduskriis. Kui teine sammas alustas, oli kogu suhtumine võrdlemisi ettevaatlik ning fondid jagunesid vaid kaheks – konservatiivsed ja veidi riskantsemad. Kusjuures viimaste puhul tähendas algusaastail suurem riskitase seda, et kuni 50% varast võis olla suunatud aktsiatesse. 2010. aastal tekkis võimalus pakkuda juba 75% aktsiate osakaaluga pensionifonde ja 2019 kuni 100% aktsiatesse suunatud varaga pensionifonde.

Tagantjärele tarkusena saab praegu öelda, et oleks juba algusest peale võinud olla julgem, sest turud on soosinud aktsiainvesteeringuid. 2002. aastast kuni praeguseni on maailma aktsiaturgudel keskmine tootlus olnud 8% aastas, võlakirjadel aga vaid 3%. Seega, mida n-ö rahulikum on fond ehk mida rohkem on fondi varast suunatud võlakirjadesse, seda väiksem on olnud tootlus.

Aktsiad tegid kaotuse kuhjaga tagasi

Oli üks erandlik periood aktsiate ja võlakirjade omavahelises suhtes, kuid see oli erakordselt raputav aeg kogu maailma majandusele. 2008. aasta sügisest kuni 2009. aasta veebruarini langesid aktsiaturud pea poole võrra ja samal ajal olid võlakirjaturud plussis. See aga oli kurikuulsa investeerimisfirma Lehman Brothers pankroti mõju, mis kukutas aktsiaturud ja käivitas suure majanduskriisi. Just siis, 15 aastat tagasi, alustasid ka Luminori pensionifondid ja väärtpaberiturgudele sisenemiseks oli see tegelikult hea aeg, kuna sai n-ö turu madalseisus osta. Seepärast on meil ka sel perioodil turu keskmisest paremini läinud.

Sellest suurest langusest edasi on aktsiad kaotuse aga kuhjaga tagasi teeninud. Vahepealsed aastad on toonud majanduslanguse Euroopas ja USAs, koroona-aastad ja Venemaa agressiooni Ukrainas – igalt poolt on aktsiad lõpuks võlakirjadest parema tulemusega läbi tulnud.