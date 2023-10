Rahandusministeeriumi ametnik: kreekastumine on variant, aga see on välditav

Eesti ajalooline ja taasiseseisvumisajale iseloomulik lihtsustatud arusaam fiskaalpoliitikast erineb üsna palju sellest, mida mõistetakse korras riigirahanduse all mujal maailmas. Kõigest paarkümmend aastat tagasi kavandati Eestis keskvalitsuse eelarvet absoluutses tasakaalus, eitades seega sisuliselt fiskaalpoliitika rolli majandustsüklite tasandamisel. Samamoodi kipub vanasõna „võlg on võõra oma“ eitama asjaolu, et ühiskonnas pikaajalist väärtust loovate kulude, näiteks infrastruktuuri­investeeringute, katmisel on mõnikord siiski otstarbekas taolisi kulusid laenamise teel ka põlvkondade vaheliselt jagada. Ehk et teadlikult kavandatud riigivõlg ei ole tingimata halb. Populaarne on rääkida majanduskasvust kui lahendusest riigirahanduse probleemile, jättes samal ajal läbi arvutamata kui ebarealistlikult suurt hüpet me majanduse mahus tänasest olukorrast väljumiseks vajaksime. Samasugune müüt on matemaatikat eirav ootus, et kogu puuduolev on võimalik leida avaliku sekotri kärbete ja efektiivistamistega, ilma et laiemate avalike teenuste kvaliteet või arv kannataks.

Tänase Eesti fiskaalpoliitika probleem ei seisne ka selles, et Eesti muutuks üleöö Kreekaks, ehkki risk on olemas. Meie riigi võlakoormus on kõigest hoolimata üks Euroopa madalamaid. Probleem on hoopis selles, et viimase kolme-nelja aasta defitsiitne fiskaalpoliitika ei ole olnud põhjalike pikaajalisi poliitikaid kujundavate strateegiliste arutelude tulemusel sündinud teadlik poliitiline valik, vaid see defitsiit on tulem, mis on tekkinud vastuoluliste otsuste tulemusel pigem juhuslikult, jääkliikmena. Probleem on ka see, et sellisel moel kujunenud fiskaalpoliitika tulemusel on meie võla­koormus kasvanud ca kümme protsendipunkti SKPst, kuid raske on ette näidata, mis me ühiskonnana riigi­võla kasvu eest kokkuvõttes vastu saime. Mure ei ole siin seega mitte võlakoormuse tänane tase ning teadliku laenamise puhul isegi mitte selle suurendamine tulevikus, vaid asjaolu, et praegust võlga pole kujundatud teadlikult ja seetõttu oleme võla eest pikaajalist väärtust suhteliselt vähe vastu saanud. Ning tänased väljakutsed ei ole tingitud mitte niivõrd tehtud otsustest, vaid pigem ebapopulaarsetest otsustest, mis on jäänud tegemata.