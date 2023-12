Pikaaegne tippjuht soovitab kõigil mõelda oma tervisele: „Vanasti oli see nõrkuse märk“

Rahvusvahelise osalusega pakenditootja Data Print annab Tartus tööd 75 inimesele ja innustab noori avastama, et tööstus ei pea olema tolmune ja räpane töökeskkond. Firmat juhtiva Triin Anette Kaasiku sõnul pole kunagi tegemist olnud väga seksika valdkonnaga, aga see ei tähenda, et sektorile peaks kaikaid kodarasse viskama.

Kaasik on läbi ja lõhki Tartu inimene. Sündis siin, õppis ning sidus kogu oma töise ja ühiskondliku elu just selle linnaga. Ei saa üle ega ümber, et olen viielapselise pere kõige vanem laps. Ma arvan, et see on minu elu ja töökäiku väga palju mõjutanud. Midagi pole teha, tol ajal vanemad käisid täisajaga tööl ja pere esiklastele jäi rohkem kantseldamist ja organiseerimist. Kuidagi see läks loomulikku rada pidi edasi, koolis sain ka klassivanemaks.“