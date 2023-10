Inimesed tahavad kontorisse tagasi. See paneb ettevõtted surve alla

„Baltikumis naasevad töötajad parema meelega kontorisse, kuna distants kodu ja töökoha vahel pole suur ning paljudes eramajades puudub kodukontori võimalus. Samuti parandavad ettevõtted järjest töökeskkonda, et töötajaid kontorisse tagasi meelitada. Näiteks panustatakse helikindlate tubade, koosolekuruumide, kööginurkade ja tervisealade loomisesse. Ka büroopind ühe töötaja kohta on kasvanud, kuid jääb endiselt alla Põhjamaade kontoritele,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Eero Treumann.

Riias suur arendus

Tallinnas ja Vilniuses mõjutasid A-klassi büroohoonete vakantsust uued arendused ning vabade pindade osakaal oli 8,5% ja 6,9%. Riias oli vakants aga 15,2%, mida mõjutas ühe projekti, Zunda tornide, anomaalselt suur vakantsus. Põhjuseks on ruumide rendihind, mis ületab oluliselt turu keskmist. Kui antud projekt välja jätta, siis on Läti pealinna A-klassi hoonete vakants ligi 8%.

„Kui üks erakordne projekt välja jätta, siis on keskmine üürihind Balti turul taskukohane. See on ka üks põhjustest, miks hübriidkontoriga ettevõtted ei koli väiksemale pinnale,“ lisas Treumann. Nii jäävad Tallinnas A-klassi büroopindade hinnad vahemikku 16–22 eurot, Riias 15–18 eurot ja Vilniuses 16,5–20 eurot ruutmeetri kohta. B1 klassi varade hinnad on kolmes pealinnas sarnased, jäädes vahemikku 9–16,5 eurot ruutmeetri kohta.