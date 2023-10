Kas 2023 on idufirmade jaoks M&A aasta? Eesti idufirmade ökosüsteem on muutumas

Üha rohkem idufirmasid jõuab küpsesse arengufaasi ja konsolideerivad oma tegevust, mis loob kohalikul ja globaalsel tasandil nii väljakutseid kui ka võimalusi.

Kasvustrateegiad määratletakse uuesti

Eesti idufirmasid tuntakse ammu oma innovatsiooni, paindlikkuse ja murranguliste ideede poolest. Nüüd, kus paljud neist on saanud küpseks ja saavutanud märkimisväärse ärimahu, on neil valida, kas jätkata kasvamist omaette või ühendada jõud mõne teise idufirma või suurema ettevõttega. Selle näiteks on mitu aastat end üles töötanud ja aeglaselt kasvanud Eesti autojagamisplatvorm Autolevi, mille omandas teine kohalik mobiilsusteenuste pakkuja Forus grupp .

2023. aastal on arenguvariantide käsitluses toimunud märkimisväärne muutus, kusjuures üha rohkem Eesti idufirmasid näevad oma tulevikku mitte ainult omandamistes, vaid ka ühinemistes teiste idufirmadega. Selle näiteks on Eesti juhtiv mikromobiilsusettevõte Bolt, mis kaalub Euroopa juhtiva elektritõukerataste jagamisettevõtte Tier omandamist . Selle strateegilise sammu eesmärk on ühendada mõlema ettevõtte tugevused, mis võimaldaks Boltil kiiresti suurendada oma jalajalge Euroopas ning saada oma ärivertikaali liidriks. Seetõttu on M&A muutunud strateegilise kasvu tööriistaks, mis võimaldab idufirmadel võimendada oma vahendeid, ligipääsu turgudele ja tehnoloogiasektori kompetentse.

Idufirmade M&A dünaamika

M&A tehingute kiire kasvu taga on mitu põhjust. Ühelt poolt tunnustavad väljakujunenud ja vana majanduse ettevõtted nii kodumaalt kui laiast maailmast Eesti idufirmade innovatsioonipotentsiaali. Selliste strateegiliste omandamistehingute kaudu otsitakse võimalusi suurendada oma konkurentsieelist, laiendada oma toote või teenuse pakkumist või siseneda uutele turgudele. Heaks näiteks on siin Snackable AI, mille Amazon omandas ettevõtte tipptasemel toote ja meeskonna tõttu.