Veriffi tegevjuht: pidime tegema raskeid otsuseid, et majanduse mõõnast edukana väljuda

„2023 on nii Veriffile kui tegelikult kogu Eesti tehnoloogiasektorile olnud väljakutseterohke aasta. Majandus on tsükliline ja muutunud äri- ja investeerimiskeskkond nõuab efektiivsemat kasvu ning suuremat produktiivsust,“ nentis Kotkas.

Ta lisas, et seetõttu on ka Veriff pidanud tänavu paar sammu oma planeeritud kasvuplaanist tagasi astuma ning tegema raskeid otsuseid, et majandusmõõnast tugevamana välja tulla. „Samuti oleme põhjalikult vaadanud üle oma tegevuskulud ja lükanud osa investeeringutest edasi tulevikku, et turuolukorra muutudes juba oluliselt tugevamalt positsioonilt uuesti oma äriarendusse investeerida ja kiiremini äri kasvada,“ ütles Kotkas.

Kriise on vaja, et sünniksid uued lahendused

„Aeg ajalt on taolisi kriise vaja – õhk lastakse välja ja päris lahendused saavad võimaluse. Piiratud ressursid on alati andnud hoogu loovusele ja innovatsioonile ning kriisi ajal ja keerulistes tingimustes loodud lahendused (nt Uber, AirBnb jt) on tihti elujõulisemad, kui n-ö heal ajal loodud. Seega olen kindel, et ka tänases keerulises majanduskeskkonnas sünnib uusi võitjaid start-up’ide näol.“

Kotka sõnul on Veriff hästi kapitaliseeritud ja neil on tugev globaalne kliendibaas, keda jätkuvalt toetatakse. „Seega täiendavat kapitali kaasamist meil hetkel plaanis ei ole. Oleme tänavu alustanud koostööd mitmete suurte ettevõtetega, nagu näiteks Epic Gamesi tütarettevõte SuperAwesome, aktsiatega kauplemise platvorm WeBull ning möödunud kuul liitusime ametlikult AWS Marketplace’iga,“ kirjeldas Kotkas Veriffi tulevikuplaane.

Ta lisas, et Veriffi tiimiga on tänavu liitunud mitmeid oma ala kogenud tipptegijaid. „Pikemate ennustuste tegemine on tänamatu töö – praegu vaatavad ettevõtted oma plaane üle igas kvartalis. Tõenäoliselt on ka järgmised kvartalid veel keerukad ja peab hoidma tugevat finantsdistsipliini. Samas näeme esimesi märke intressimäärade stabiliseerumisest ja usun, et peagi on võimalik taas rohkem kasvule keskenduda, mitte ainult marginaalile,“ sõnas Kotkas.