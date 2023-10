Eelmise aasta suvel klientide lepingud lõpetanud Levikom Eesti OÜ on hakanud klientidele pärast 14 kuud vaikust arveid välja saatma. Teenust sel ajal ei osutatud. Endised kunded on marus. Levikomi inimesi on püütud otsida ka nende kontorist, sest telefonidele nad ei vastanud.