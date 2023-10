Facebook ja Instagram hakkavad Euroopas pakkuma tasulist reklaamivaba paketti

Reklaamivaba paketi eesmärk on järgida Euroopa rangeid andmekaitsereegleid, millega on Meta hiljuti pahuksis olnud.

Arvutibrauseris tuleks reklaamivabaduse eest maksta umbes kümme eurot kuus. Mobiiliäpis oleks hind 13 eurot kuus, kuna see sisaldab Apple’i ja Google’i lisatasusid.

Reklaamivaba pakett loodetakse kasutusele võtta juba lähikuudel. Kasutajale antakse võimalus valida, kas ta soovib näha reklaame või siis maksta selle eest, et neid mitte näha.

„Meta usub tasuta teenustesse, mida toetavad isikupärastatud reklaamid,“ sõnas ettevõtte esindaja, lisades: „Jätkame võimaluste uurimist, et järgida regulatiivseid nõudeid.“

Euroopa Kohus otsustas juulis, et Meta peab enne kasutajatele reklaami näitamist saama neilt esmalt selleks nõusoleku. See seab ohtu ettevõtte võime raha teenida, kuna suur osa Meta kasumist tuleb just reklaamirahast.