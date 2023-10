Tõnu Mertsina: Eesti tööstuse tootmismahu langus on Euroopa Liidu suurim

Küll on aga positiivne see, et juulis ja augustis töötleva tööstuse tootmismaht juuniga võrreldes suurenes ning ka aastases võrdluses näitab langus taandumist. Samas on veel vara arvata, et töötleva tööstuse lähiaja väljavaade paraneb.

Majanduse väljavaade on halvenemas

Euroala majanduse ja koos sellega ka nõudluse väljavaade on halvenemas. Euroalale läheb aga ligi pool Eesti kaupade ekspordist. Euroala riikide laenuportfellide kasv on kiiresti aeglustunud ning lähiajal liigub see tõenäoliselt ka langusesse. See näitab vähenenud nõudlust ja suurenenud ebakindlust. Rootsi ja Soome majanduste väljavaade on samuti halvenenud. Kuigi järgmisel aastal võib majandus nendes riikides tasapisi paranema hakata, siis tugevat nõudluse kasvu oodata ei maksa. Samuti on riskid suured, et välisnõudluse taastumine tuleb oodatust hiljem ja vaevalisem.