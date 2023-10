Netflix plaanib hindu tõsta

Hinnatõus puudutab vaid neid, kes on tellinud Netflixi reklaamivaba paketi. Selle aasta jooksul on mitmed teised voogedastusplatvormid oma reklaamivabade pakettide hindu tõstnud ca 25 protsenti. Tarbijaid on see sundinud aga reklaamivabadest pakettidest loobuma. Eestis pole võimalik reklaamidega paketti veel tellida.