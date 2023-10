Binance'i esindaja: septembris krüptoturu tõus jätkus, tulevik näib positiivne

Krüptoturu volatiilsus ja kauplemisaktiivsus oli erinevatel andmetel pigem tagasihoidlik. Ka korrelatsioon traditsiooniliste aktsiaturgudega oli septembris pigem kõrge ning suurimaks hinnamõjutajaks on ikkagi USA keskpank oma intressitõusudega. Positiivsust süstis kuu viimastel päevadel ka USA valitsuse kokkulepe ajutiseks lahenduseks võlalae tõstmisel.

Vaadates lähemasse tulevikku, siis oktoober on ajalooliselt olnud tõusukuu ning krüptokogukond on võtnud kasutusele inglisekeelse uudissõna „uptober“ (up ehk üles + oktoober). Optimismi toidab umbes poole aasta pärast ees ootav Bitcoini pooldumine, krüptovaradest koosnevate ETF’ide lubamine USA börsidele ja web3 tehnoloogiate kasutuselevõtu määr.