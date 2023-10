Välisinvestorite nõukogu aruanne: Eesti ettevõtted on tuleviku osas optimistlikud. Probleeme on siiski rohkelt

Aasta alguses korraldas välisinvestorite nõukogu Eestis põhjaliku uuringu, et mõista Eesti majanduse seisundit ning hinnata selle väljavaateid ja väljakutseid.

Nagu paljud teised riigid, koges ka Eesti majandus 2022. aastal mitmesuguseid häireid, mis tulenesid erinevatest sündmustest, sealhulgas COVID-19 pandeemiast ja Venemaa Ukraina invasioonist. Need sündmused tõid kaasa inflatsioonirõhu, eriti energia- ja toidusektoris, mõjutades Eestit kui väikest ja väga avatud majandust. Siiski näitab FICE uuring, et välisinvestoritel ja Eestis tegutsevatel ettevõtetel on märkimisväärne optimism.