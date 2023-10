Päev börsil: lennufirma SASi aktsia on nüüdseks väärt vähem kui eurosent

SAS avaldas eile pärast börsipäeva lõppu, et jõudis märgilise verstapostini: firma võtavad üle investeerimisfirma Castlelake ja Air-France-KLM koostöös Taani riigiga. Investorid lubasid SASi olukorra parendamisse investeerida 1,175 miljardit dollarit. Seejärel hakkab SAS kuuluma SkyTeam Alliance konsortsiumisse. Kui lennufirma jääb ellu, siis ei tähenda see midagi head senistele aktsionäridele.

"Selle tulemusena ei ole oodata SASi olemasolevatele aktsionäridele mingit väärtust," kuulutas lennufirma. Kui juba enne tänast oli SASi aktsia tänavu kaotanud 40% oma väärtusest, siis täna on aktsia kukkunud veelgi 85%. Aktsia hind on 0,045 Rootsi krooni ehk 0,0039 eurot. See on umbes kolmandik eurosenti. Neli aastat tagasi kauples SASi aktsia 8 Rootsi krooni juures.

Tallinna börsi põhinimekirjas olid täna suurimateks tõusjateks Pro Kapital Grupp (+1,96%), Silvano Fashion Group (+1,25%) ja Tallinna Vesi (+0,92%). Suurimateks langejateks olid Hepsor (-2,76%), Ekspress Grupp (-1,06%) ja LHV Group (-0,95%).

Euroopas on aktsiaturud täna liikunud erisuunaliselt. Brittide FTSE 100 indeks on langenud 0,5%. Kerges tõusus on nii sakslaste DAX (+0,2%), prantslaste CAC 40 (+0,3%) ja Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 (+0,7%).

USA börs on avanenud samuti erisuunaliselt: Dow Jones on pärast esimest poolt tundi 0,2% miinuses, S&P 500 on samas punktis, mis eile börsipäeva lõpus ja Nasdaq Composite on tõusnud 0,2%. USA riigi võlakirjad on natuke andnud tootluses järele, pakkudes aktsiaturgudele kerget leevendust. Enim on langenud 20-aastased võlakirjad (-0,045%), olles siiski jätkuvalt üle 5% piiri (5,09%).