DelfinGroup avas Riias legendaarse pandimaja

„Kuigi pandimajade ajalugu ja avalik kuvand on varieeruv, hõivavad nad siiski olulise osa Läti kultuuris ja ajaloos, teenivad kogukonna usaldust ja paiknevad tihti ka linnas kõige väärikamates asukohtades. Enam kui 200-aastase ajalooga Riia Linna Pandimaja on tuntuim Läti pandimajade ajaloo ja traditsioonide hoidja,“ selgitas Ādmīdiņš.

DelfinGroup on 2009. aastal asutatud litsentseeritud finantstehnoloogia ettevõte, mis tegutseb kaubamärkide Banknote ja VIZIA all. Riia Linna Pandimaja on osa DelfinGroupile kuuluvast ringmajanduse kaupluste võrgustikust Banknote, millel on üle 90 filiaali üle Läti.