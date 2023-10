Nutiaaia bränd Click & Grow hakkas ühisrahastusportaalis investeeringuid kaasama

Click & Grow on arendanud tubaseid nutiaedu alates aastast 2009. Enam kui 500 000 müüdud aiaga on 80 riigis kasvatatud üle 10 miljoni taime.

Click & Grow on ettevõttena enda sõnul faasis, kus enam kui kümneaastase uurimis-ja arendustöö tulemusel on välja töötatud maailmas ainulaadne taime kapslite tehnoloogia, patenteeritud 6 leiutist ja valideeritud enam kui 18 000 taimesorti, mis tagab Click & Grow taimede eduka kasvu kodudes üle maailma. Click & Grow on Eestis üles seadnud ka maailmas ainulaadse taimekapslite tootmisliini, mis võimaldab avada uusi ärisuundi ning rajanud oma tootekategoorias ainsa ülemaailmseks kasvuks valmis oleva tarneahela.