Monese uus ärisuund – modulaarne pangandusplatvorm – on ettevõtte juhi Norris Koppeli sõnul väga perspektiivikas.

„Potentsiaali on kõvasti,“ märgib Koppel, kelle sõnul on ka investorite huvi uue ärisuuna vastu suur. Monese modulaarne pangandusplatvorm on juhi sõnul Euroopas kõige modernsem ja kõige kergemini seadistatav. „Me näeme sellel kohutavalt suurt tulevikku,“ märkis Koppel.