Hinrikuse ja partnerite megaprojekt. Pikalt suletud olnud pealinna tööstusalale kerkib eriline linnak

Varem pikalt suletud olnud tööstusala Krulli kvartali tegevjuhina alustas tänavu Indrek Hääl (43). „Praegu, nagu näha – tõkkepuu on üleval ja väravad lahti –, oleme juba aasta aega olnud kõigile külastamiseks avatud,“ räägib Hääl. Varem on ta asutanud ja käima lükanud Baltimaade suurima koostöökeskuse Workland. Lisaks on Häälel üle 20 aasta rahvusvahelise kinnisvaraarenduse ja investeerimise kogemust.