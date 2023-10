Citadele panga uuring: kolmandikul Eesti inimestest puuduvad säästud täielikult

Norstati poolt läbiviidud uuringust selgub, et koguni 58%-il on meelerahufondis vaid ühe kuupalga jagu raha või vähem. Nimelt on säästudeks võtta ühe kuu palk 11%-il vastanutest. Vähem kui ühe kuu palk on varutud 14%-il ning ootamatuste suhtes sootuks kaitsetud ehk ilma meelerahufondita on 33% uuringule vastanutest. Kahe kuu raha on säästetud 11%-il vastanutest.