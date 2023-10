Luminori tegevjuht Peter Bosek lahkub ametist

„Suur tänu Peterile kõige eest, mida ta on oma ametiaja jooksul meie tegevjuhina saavutanud,“ ütles Luminori nõukogu esimees Nils Melngailis. „Mul on hea meel, et ta nõustus jääma Luminori tegevjuhiks järgmise aasta kolmanda kvartalini, tehes tihedat koostööd nõukoguga ja jätkates juhatuse eesotsas, et tagada sujuv üleminek, kuni me oleme teinud otsuse panga uue tegevjuhi osas.“