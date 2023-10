Börsifirma Modera tulud kasvasid 9 kuuga ligi poole võrra

„Jälgides nii Eesti kui Euroopa majanduskeskkonda, kus näeme endiselt väga heitlikke perioode, saame olla antud tulemusega väga rahul. Viimase 9 kuu tulu näitab meie pakutavate teenuste vajalikust ka faasis, mil majanduses toimub ulatuslik kulude kärpimine,“ kommenteeris Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg ning lisas, et tänavu on suudetud kasvada nii juba tuttavatel turgudel kui ka uutes piirkondades.

Toonekurg nentis, et hoolimata tulude pidevast suurenemisest loorberitele puhkama jääda ei plaanita, vaid silmapiiril terendab uus oluline kasvukoht. “Märkimisväärne arendusressurss on läinud ühe autotootja agendimudeli digitaalse keskkonna ettevalmistuseks Rootsi turul ning alates uuest aastast hakkab see oluliselt panustama Modera müügitulu kasvu,“ ütles Toonekurg.

Modera juhatuse esimees selgitas, et autotööstuses saab järgnevate aastate jooksul toimuma nn. diilermudelilt agendimudelile üleminek, mille sisuline muutus seisneb selles, et kui hetkel tuleb uue auto ostuks minna kohaliku edasimüüja juurde, siis tulevikus saab autot otse tootjalt osta.

Modera eristub enamikest Eestis tegutsevatest tarkvara ettevõtetest, kuna omatakse Eestis välja töötatud ja arendatavat toodet, millel on üle 2 000 ärikasutaja rohkem kui 15 riigis. Märkimisväärne on ka loodud integratsioonide arv erinevate automüügiportaalide, kindlustusseltside ja finantsasutustega nii Baltikumis kui väljaspool Balti riike. Loodud integratsioonide arv on 40 ja see kasvab jooksvalt.