DelfinGroupi jaekaubanduse käive kasvas tänavu üheksa kuuga mitukümmend protsenti

„Näeme, et ühiskonna harjumused on tasapisi muutumas ning üha enam inimesi pooldab taaskasutust, panustades seeläbi ringmajanduse edendamisse. See on samm rohelisema tuleviku suunas, kus me kõik vastutame ressursside mõistliku kasutuse ja investeeringute eest rohelisse majandusse. Oleme loonud kogu Lätis sobiva infrastruktuuri enam kui 90 filiaaliga, mis julgustab inimesi ostma kasutatud või vähekasutatud kaupu, samuti müüma edasi asju, mida nad enam ei vaja.“ selgitas DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.