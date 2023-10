Circle K: Maailmapanga kasin majandusprognoos langetas nafta hinda

Maailmaturu hinnale avaldavad Sassi sõnul mõju üldised negatiivsed mõjud jätkuvalt kõrge inflatsiooni osas. „Analüütikud prognoosivad, et kõrge inflatsioon võib sel aastal veel ühe 0,25%-lise USA intressimäärade tõusu. See omakorda jahutab majandust ning vähendab nõudlust naftatoodete järele,“ selgitas Sassi. Ta lisas, et nafta hinnale avaldab negatiivset mõju ka eurotsooni jätkuvalt kahanev tootmisindeks (septembris oli PMI näitajaks 43,4), mis on alla 50 olnud juba 15 kuud järjest ning see on märk kontraktsioonist.