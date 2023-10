Läti tahab seadusega laenuintresside kallale minna. President: ootan pankadelt kliendisõbralikumat suhtumist

Eelarvekomisjon saadab seaduse järgmisel nädalal parlamenti, kus see peab läbima kolm lugemist, enne kui seaduse välja kuulutada saab. Seadus vähendaks laenumakseid inimestel, kel on üks hüpoteek kuni 250 000 eurot.

Seaduse eesmärk on appi tulla tavalistele inimestele, kelle laenukulud on intressimäärade tõusu tõttu drastiliselt kasvanud. Samal ajal on mitmed Lätis tegutsevad Põhjamaade pangad, nagu Swedbank ja SEB, teeninud suuri kasumeid.

Läti keskpank ja valitsus on korduvalt kutsunud panku üles vähendama kliendile laenukulusid. President Edgars Rinkēvičs ütles eile Läti rahvusringhäälingule, et ootab pankadelt kliendisõbralikumat suhtumist ja pangad võiksid vabatahtlikult intressimakseid vähendada. Peaminister Evika Siliņa sõnas, et kui pangad on valmis kohtuma poolel teel, pole seadust võib-olla vajagi.

Seni on üks pank – mille nime pole avalikustatud – öelnud, et on valmis laenuintresse vähendama 1% võrra.