Enery esimene päikeseelektrijaam Eestis alustas tootmist

Kokku toodavad päikesepargid 37,4 gigavatt-tundi (GWh) elektrit aastas, mis vastab ligikaudu 12 000 Eesti kodumajapidamise aastasele keskmisele tarbimisele, aidates vähendada CO2 heitmeid Eestis kuni 25 000 tonni võrra aastas. Eriliseks teeb need päikesepargid asjaolu, et neis on kasutusele võetud päikest järgivad raamid (trackers) ja kahepoolsed (bifacial) päikesepaneelid, mis võimaldavad toodangut seniste tavapäraste päikeseparkidega võrreldes ca 20% tõsta.

Margus Potisepp, Enery Estonia tegevjuht: “Meil on hea meel anda oma panus taastuvenergiale üleminekusse Eestis. Eneryl on plaanis järgmise 3-4 aasta jooksul välja ehitada ligikaudu 800 MW jagu päikesest, tuulest ja salvestusest koosnevaid hübriidjaamu, aidates sellega kaasa 100% taastuvenergia eesmärgi saavutamisele hiljemalt 2030. aastaks.“

Richard König ja Lukas Nemec, Enery asutajad: “Oleme väga rahul, et alustasime tootmist meie esimestes päikeseparkides vaid 2 aastat pärast Eesti turule sisenemist. Oleme veendunud, et taastuvenergia on oluline Eesti energiasõltumatuse tagamiseks ning loob võimalusi Eesti majanduse edasiseks arenguks.“

Enery on Austrias asutatud taastuvenergia tootja, mis tänaseks tegutseb kümnel Kesk- ja Ida Euroopa turul. Enery omab ja opereerib päikese-, tuule- ja hüdroelektrijaamadest koosnevat portfelli koguvõimsusega 312 MW ning arenduses on üle 7 GW taastuvenergia projekte. Enery strateegiline investor on Kolme Mere Algatuse Investeerimisfond (3SIIF), mille üheks osanikuks on ka Eesti riik.