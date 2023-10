Kauplemisplatvormi juht: isiklikult olen seda meelt, et majandus hakkab mõõnaperioodist taastuma

"Ärilises plaanis oleme 2023. aastal tegelenud aktiivsete klientide ja kliendibaasi suurendamisega. See oli üks meie eesmärkidest, mille aasta alguses endale seadsime. Kindlasti oli üheks prioriteediks hästi arenenud turgudel oma positsiooni tugevdamine. Meie edukaimad turud on Euroopas ja oleme suutnud sel aastal liidripositisooni hoida. Näiteks Saksamaa ja Hispaania on turud, mis toimivad aastate lõikes väga stabiilselt," märkis Admirals Group AS tegevjuht ja juhatuse esimees Sergei Bogatenkov.