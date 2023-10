Kolm suurt kütusemüüjat langetasid täna mootorikütuste hinda

Mootoribensiini 95 uus liitrihind on 1,779 eurot, bensiini 98 oma 1,829 eurot ning diislikütuse hind on 1,679 eurot liitri eest.

„Seni, kuni pole peatatud ebaseaduslik tegevus Eesti kütuseturul, oleme endiselt olukorras, kus teised seadust järgivad turuosalised ei saa pakkuda oma klientidele parimat võimalikku hinda,“ kommenteeris Terminali tegevjuht Jörgen Õigus. Jaeklientidele parima võimaliku hinna pakkumiseks on vajalik, et ebaaus käitumine ei saaks olla Eesti kütuseturul jätkusuutlik ning ei jääks lahendust pakkuva karistuseta“, lisas Õigus.

Alexela ja Circle K liitusid hinnalangetusega

„Maailmaturu valmistoodete hinnad on viimase nädala olnud languses, mis võimaldas Circle K-l alandada nii mootoribensiini kui diislikütuse jaehinda. Viimase nädala jooksul on toornafta hind maailmaturul langenud tingituna Maailmapanga kasinast majandusprognoosist,“ lausus Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Tema sõnul on maailmaturu hinnalanguse taga majanduse nõrk väljavaade, mis kaalub üles Saudi Araabia ja Venemaa tootmiskärped, millega on püütud viimastel nädalatel toornafta hinda maailmaturul tõsta. Maailmaturu hinnale avaldavad Sassi sõnul mõju üldised negatiivsed mõjud endiselt kõrge inflatsiooni osas. „Analüütikud prognoosivad, et kõrge inflatsioon võib sel aastal teha veel ühe 0,25% USA intressimäärade tõusu. See omakorda jahutab majandust ning vähendab nõudlust naftatoodete järele,“ selgitas Sassi.