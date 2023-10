Saksamaa kaitsetööstusettevõte loobus viimasel hetkel IPO-st

"Viimastel päevadel on turu olukord muutunud selgelt hägusemaks," põhjendas ettevõte pakkumise katkestamist, jättes küll täpsustamata, mida selle all silmas peeti. Viimastel nädalatel on tekitanud ebakindlust võlakirjaturul toimuv, kus pikaajaliste võlakirjade tootlused on jätkanud kerkimist. Renki aktsiatega oleks pidanud hakkama kauplemine pihta täna ehk pakkumine katkestati vaid mõned tunnid enne seda.