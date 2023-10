Riik toetab viie üürielamu rajamist

Eraldatud toetusega ehitatakse või renoveeritakse olemasolev elamu üürielamuks Hiiumaal Kõrgessaare alevikus, Toila vallas Voka alevikus, Jõgeva vallas Sadukülas, Kuressaare linnas ja Põltsamaa vallas Esku külas. Kõigi toetuste summad on ligikaudu üks miljon eurot.



Kokku esitati selle aasta voorus 7 taotlust summas 6,25 miljonit eurot, millest rahuldati 5 taotlust summas 4,99 miljonit eurot. Toetuse määr oli 50%. Maksimaalne toetussumma ühes taotlusvoorus oli kuni 1 000 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.



Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.



Üürielamu eluruumide üürihinna kehtestab kohalik omavalitsus. Üürielamu ehitamisel tuleb saavutada energiatõhususarvu klass A ja ümberehitamisel vähemalt klass C. Üürielamus paikneva korteriomandi võõrandamine on keelatud uusehitisena valminud hoone puhul 20 aasta jooksul ja ümberehitatud hoone puhul 15 aasta jooksul alates hoone ümberehitamisest. Toetuse abil ehitatavad üürielamud saavad valmis hiljemalt 2026. aastal.



Varasematel aastatel on riik toetanud kokku 21 üürielamu valmimist kogusummas 16,5 miljonit eurot.