Üliluksuslikud pakettreisid paeluvad aina suuremat osa eestlastest

Ehkki kindlasti on rikaste eestimaalaste seas omajagu selliseid, kes reisivad ilma büroode teenuseid kasutamata, on aina enam neid, kes valmis laskma endale kokku panna väga erilise reisikogemuse. Kuhu jõukad sel moel peamiselt satuvad?

Ei saa salata, et peaaegu iga eestlane on vähemalt korra elus käinud kõik-hinnas puhkusel. See on hea viis ennast igapäevaelust täielikult välja lülitada ja lihtsalt olla. Ja nautida. Kuid kuidas puhkavad Eesti kõige jõukamad – milliseid nüansse nad reisi valimisel jälgivad ja millised riigid on nende meelispaigad? Sellest rääkisime reisibüroode esindajatega.