FOTOD | Kes on kes? Eesti rikkaid kõnetavad kodumaised kellatootjad loodavad läbimurdele

Eesti ei ole just tuntud kellariik, kuid viimastel aastatel on siin pead tõstnud mitmed tegijad, kes on suutnud tekitada kohalikes kollektsionäärides huvi. Nende kelli ostavad nii jõukad ja tuntud inimesed kui ka need, kel mammonat nii palju ette näidata ei ole. Äsja on turule tulnud uus tegija, mis tegutseb veel väikses mastaabis, kuid nende unistused on palju suuremad. Kuidas meie kellatootjatel läheb ja millised on nende tulevikuväljavaated?