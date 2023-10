Krüptokasiino pidaja: keerulisemad ajad on meile olnud kui vesi veskile

"Ärevad ajad maailma majanduses viimase aasta jooksul on muidugi ka meid sundinud oma kasvuplaane üle hindama, aga me püsime kursil ja täna võib öelda, et meie tehtud valikud on olnud õiged. Selles mõttes võib tõesti öelda, et keerulisemad ajad majanduses on meile olnud kui vesi veskile, sest oleme suutnud end mobiliseerida, kitsaskohad ületada ja väga selgelt oma tulevikuplaanid paika pannud," sõnas Yolo Groupi tegevjuht Maarja Pärt.