Soome suurim üürileandja kergitab hindu

Helsingi linnas asuvaid üürikortereid opereeriv Heka on sunnitud hindu tõstma. Tegevdirektor Jaana Närö ütles Soome rahvusringhäälingule YLE, et otsuse kohaselt tõusevad üürid keskmiselt 12 protsenti.

Elanikud pole rahul

YLE raadio hommikuprogrammis intervjueeritud meeleavaldaja Tiina Sandberg hindas, et iga laenuvõtja saab oma kohustustega paremini hakkama kui Heka. Sandberg on Soome Kommunistliku Partei peasekretär.

"See on ausalt öeldes ennekuulmatu, et Heka paneb oma vigase intressipoliitika eest maksma elanikud," ütles Sandberg.