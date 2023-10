Pangajuht selgitab: kas panna säästud täna hoiusele või oodata kõrgemaid intresse?

Tänaseks on seis kardinaalselt muutunud. Tähtajaliste hoiuste intress on järsult tõusnud, samal ajal on aastane inflatsioon langenud 4% juurde. Eesti Panga viimaste prognooside järgi langeb inflatsioon järgmisel aastal 3.4% ja ülejärgmisel 1.9% tasemele. Aastaga on Eesti pankade pakutavate tähtajaliste hoiuste keskmine intress kasvanud üle 3% taseme ja mitmed pangad pakuvad ka teatud perioodideks üle 4% intresse, kusjuures enamasti on väiksemate pankade pakkumised paremad turuliidrite omast.