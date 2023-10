KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas pank enda kasuks tööle panna?

Tavakasutajatena me sageli ei mõtle sellele, mida kõike pank meie jaoks ära võiks teha. Kui me tele- või mobiilsideteenust vahetame kohati suisa paar korda aastas, siis pankade puhul jäädakse sageli sinna, kus vanemad kunagi ammu esimese konto avasid. See aga tähendab, et aastaid tagasi valitud pank ei pruugi enam üldse vastata sinu vajadustele ja soovidele.

Ühe näitena toob Nurmsalu välja ostukindlustuse. Näiteks Coop Panga puhul on ostukindlustus olemas kõikidel kaartidel, kuid kasutatakse seda küllaltki vähe. Ja eelkõige just sellepärast, et inimesed ei tea, et see neil üldse olemas on. “Kui mingi asi läheb kodus katki, pöördutakse kodukindlustuse poole. Tihtipeale oleks aga hoopis mõistlikum minna ostukindlustuse pakkuja jutule, sest ostukindlustuse omavastutus on tunduvalt väiksem.“