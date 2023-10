Amservi tegevjuht: Hiina autode väljakutseks võib saada turvalisus ja eurooplase ootustele vastav mugavus

Euroopa autotootjad kardavad väga Hiina autotööstust, mis on ju olnud viimased aastad elektriautode arenduse südameks. Hiina elektriautode turg ja kohalikud tootjad on maailma mastaabis juhtivatel kohtadel. Arvestades nende kogemusi, kaasaegseid ja innovaatilisi lahendusi ning hinnastust, siis on nad kindlasti Euroopa tootjatest konkurentsivõimelisemad. Hiina autode väljakutseks võib massitoodete puhul kujuneda turvalisus ja Euroopa tarbija ootustele vastav mugavus.

Suuremad autotootjad ei arenda enam tõesti väga suure innukusega sisepõlemismootoritega sõidukeid. Samas on näiteks Toyota edukalt katsetanud vesinikukütust kasutavat sisepõlemismootorit ning ootame sel suunal uusi arenguid. Kuna ka pärast 2035. aastat saab Euroopa Liidus sisepõlemismootoritega autosid müüa, siis ei ole tõenäoline, et bensiini- ja diiselmootoriga autod tootmisest päris ära kaovad. Nende osakaal aga kindlasti langeb. Võib juhtuda, et bensiin ja diiselkütus asendub vesinikuga, kuid ilmselt selliste traditsiooniliste kütuste ja jõuallikatega sõidukid päris ära ei kao. See võimaldab ka edaspidi arendada erinevaid hübriidlahendusi, mis on jätkuvalt mõistlikud nendele inimestele, kes elavad maapiirkondades ja peavad päevas läbima pikki vahemaid.

Juhtivad autotootjad demonstreerivad suurtel automessidel edevaid elektrimootoriga tulevikuautosid - kas bensiini- ja diiselmootoriga autod on Euroopa vaates juba täiesti out ja kas nö traditsiooniliste sisepõlemismootoritega autode innovatsioon vaikselt raugeb või panustavad autotootjad ka jätkuvalt sellele suunale?

Toyota on tänaseks arendanud välja kõigi populaarsete mudelite elektrilised versioonid. Neid pole turule toodud veel põhjusel, et Toyota on maailmas pea ainuke autotootja, kes suudab täita tänu hübriidsõidukite väga suurele osakaalule tootjale ettenähtud CO2 saastekvooti. Seega võib veel elektriautode massitootmisega oodata. Samuti on Toyotal olemas vesiniktehnoloogial põhinev elektriauto Mirai ning ettevõte tegeleb aktiivselt vesinikkütusel põhineva sisepõlemismootori arendusega, mis võib kogu autotööstust väga palju mõjutada ja suunata trende teises suunas. Aga arvestades Toyota elektriauto bz4X müüginumbreid, siis võib kinnitada, et Toyota on juba edukalt elektriautode turule sisenenud.

Milline on kasutatud autode turu prognoos? Kas on oodata, et lähiajal tabab Euroopat kasutatud autode üleküllus?

Lähiaastatel kasutatud autode üleküllust ilmselt ei teki. Kuna koroonaperioodil lükkasid väga paljud inimesed autoostu edasi, siis 2-3 viimase aastaga on keskmine Euroopa autopark vananenud. Praegu pärsib automüüki majandussurutis, kuid see on pigem Ida-Euroopa riikides nõnda. Suured Euroopa autoturud on kiiresti kasvamas ja see omakorda elavdab ka kasutatud autode müüki. Autoostjad, kes ei suuda osta uut autot on hakanud üha tihemini soetama endale “värsket“ 2-3 aasta vanust kasutatud autot. Üleküllust lähiajaks ei prognoosi, kuid tarbijate huvi võib hakata kahanema vanemate ja ennekõike diiselmootoriga sõidukite osas.

Kas Eesti ja lähiriikide elektriautode laadimisjaamade taristu on elektriautode tulekuks valmis?