USA poekett: kaalulangetusravimid panevad inimesi vähem toitu ostma

"Me näeme mõningast muutust võrreldes kogu rahvastikuga, sealhulgas ostukorvi väiksemaks muutmist," tunnistab jaeketi juht John Furner kolmapäevases intervjuus. "Kui on vähem oste, on ka vähem kaloreid," lisab ta.

Jaemüüja on hakanud uurima muutusi müügikäitumises, kasutades ostjate anonümiseeritud andmeid. Sealt on näha, et ostukäitumine muutub oluliselt inimeste seas, kes võtavad mõnda kaalulangetusega seotud ravimit võrreldes ravimit mittevõtvate isikutega. Samas rõhutab Furner, et on liialt vara teha lõplikke järeldusi söögiisu vähendavate ravimite osas.