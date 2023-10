Eluasemekriis. Euroopa väikeriik kehtestas rikastele välismaalastele kinnisvara ostu keelu

Suusakuurortide, soojade suvede ja heldete maksusoodustuste poolest on Andorra jõukate välismaalaste seas üks populaarsemaid sihtkohti. Suur sissevool on põhjustanud riigis aga eluasemekriisi, sest kohalikud võitlevad samal ajal kasvavate eluasemekuludega.

Andorra kinnisvarahinnad on alates 2018. aasta keskpaigast tõusnud üle 30%. See aga sunnibki paljusid vaesemaid elanikke asuma ümber naaberriiki Hispaaniasse. Mitmete Hispaania kinnisvaraallikate andmetel võib keskmine ruutmeetri hind Andorras ulatuda 4700 euroni – kõrgem kui enamikus Barcelona linnaosades. Andorra töölisklassi elanike kuupalk on aga keskmiselt alla 1300 euro.