Rootsi kuritegelikud jõugud kasutavad räpase raha pesuks Spotify'd

„Võin sajaprotsendilise kindlusega öelda, et see jätkub. Olen sellega ise seotud olnud,“ sõnas üks anonüümne kuritegeliku jõugu liige.

Tema jõuk hakkas Spotify'd rahapesuks kasutama 2019. aastal, ajal, mil Rootsi gangsterräpp sai riigis populaarseks ja millega hakati võitma hulga auhindu. „Meil oli ka palgalisi inimesi, kes sellega süsteemselt tegelesid," rääkis ta.

Protsessi kirjeldades selgitas ta, et jõugud konverteerivad oma räpase raha Bitcoiniks. Seejärel kasutavad nad krüptovaluutat, et maksta inimestele, kes omakorda müüvad Spotify's võltsitud vooge. "Nad hoolitsesid selle eest, et me jõuaksime edetabelite tippu,“ ütles ta.

Suuremad vood toovad mõistagi Spotify's kaasa suuremad väljamaksed. Rootsi ajalehe Svenska Dagbladet andmeil maksab näiteks miljoni voo kogumine umbes 40 000–60 000 krooni (umbes 3500-5100 eurot).

Anonüümne uuriv politseiametnik kommenteeris samuti, et võttis 2021. aastal Spotifyga ühendust ja soovis asja arutada, kuid ettevõte ei vastanud talle kunagi. "Spotify'st on saanud jõukude pangamasin. Sellel on otsene seos jõukude ja surmava vägivallaga,“ ütles ta väljaandele

Väljaandele AFP-le sõnas aga Spotify, et manipuleeritud vood on väljakutse kogu harule ning et nad on teinud probleemi lahendamiseks kõvasti tööd. Spotify sõnul on kunstikke vooga siiski kõigest 1%, seega pole nende sõnul teada, et tegemist oleks laiaulatusliku kasutusviisiga.