Lõpp-peatus me ees. Legendaarne Kopli kõrts läks krõbeda hinna eest müüki

Kinnisvarabüroo Uusmaa teatel on äripind on 277,1 ruutmeetrise suletud netopinnaga ning asub 905 ruutmeetrisel krundil. "Baari ruumid on väga heas seisukorras. Köök on varustatud kvaliteetse mööbli ning mugava tehnikaga. Olemas pesemisvõimalus ning eraldi WC nii töötajatele, kui ka baari külastajatele. Tagaruumides on avar kabinet. Hoone parempoolse tiiva osa vajab renoveerimist. Tänavalt eraldi sissepääs teeb koha kliendile hästi leitavaks. Parkimisvõimalus maja hoovis ning Kopli tänava ääres. Kiire ja mugav ühistranspordi ühendus kesklinnaga," seisab kuulutuses.