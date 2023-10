Vähemalt kümne armastusloo alguspaik. Tuntud Kopli kõrts läks müüki: see on asutus oma hingega

Nüüd on logistiliselt väga hea asukohaga ühekordne äri- ja teenindushoone Kopli tänava lõpus, Süsta pargi ääres, 415 000 euro eest müügiks.

Retro Baar Derevjaška sõnul midagi juhtunud ei ole, müüakse hoonet, sest tahetakse proovida uuel kohal. "Oleme koplis 14 aastat töötanud ja oleme uhked oma töö üle," kommenteerisid omanikud Ärilehele.

"Kliendid olid erinevad, aga igaüks võeti kenasti vastu. Oleme päris populaarsed ka välismaiste klientide seas. Oleme kõige põhjapoolsem Tallinna baar ja paljud võtavad aega, et just meieni jõuda."

Derevjaška sõnul on baar pika ajalooga, kus filmiti ka muusikaklippe artistidele Beebilõust (Hommik) ja Abraham Kenny (Blame), filmiti ka 3 filmi: “Punane elavhõbe“ (2010), “Free range“ (2013) ja “Sandra saab tööd“ (2021). "Oli ka Soome kirjaniku Eveliina Talvitie raamatu esitlus “Kovakuuorinen“. Tehti fotosessiooni Daniel Levi ja Oliviera postrite jaoks, kes on nüüd meie püsikliendid koos oma ilusate tütardega. Meie baari ajaloos on ka mitu armastuslugu, teame vähemalt kümmet. Baar on meie ja paljude klientide jaoks mitte lihtsalt hoone, see on asutus oma hingega ja täis häid mälestusi. Inimesed, kes meid külastavad tavaliselt paluvad, et me ei muudaks interjööri, kuna hoiame nostalgilist atmosfääri."

Ärilehele selgitati, et kui oleks võimalik see sama hoone kaasa võtta uude kohta, kesklinna, oleks me seda kindlasti teinud. "Müügi idee tuligi sellest, et tahame peale mälestuste luua ka uusi ilusaid hetki, uusi tutvusi ja kliendibaasi laiendada."

"Meist kirjutatakse ka Soomes ja oleme üks viiest kohast Põhja-Tallinnas, mida soovitatakse sealt pärit külastajatele, ise me ennast reklaaminud ei ole. Kuni baar müüdud ei ole, me töötame edasi. Meie uksed on alati avatud uutele ja olemasolevatele klientidele. Teid ootavad igapäevaselt tehtud soojad ja pehmed pirukad ja muud kodused road."

"Iga inimese elu on legend, meil on väga hea meel olla osa mõnest legendist."