Pangad ei pea kontrollima, kas makse läheb õigele inimesele. Euroopa Liit plaanib seda muuta

Peagi kehtestatakse reegel, kus nime ja numbri kontroll on kohustuslik

Koplimäe lisas, et SEB analüüsib pettuste ennetamiseks pangasiseste ja laekuvate maksete sisu, mille eesmärk on tuvastada võimalikke anomaaliaid, et seeläbi pettuseid ära hoida. „Seetõttu võtame üha sagedamini ka ise kliendiga ühendust, et täpsustada, kas võis olla tegemist pettusega. Pangast väljuval maksel ei saa aga nime ja kontonumbri ühtivust kontrollida, sest pangal pole infot, kes tegelikult kontonumbri taga on. Juhul, kui klient avastab, et on makset tehes andmete sisestamisel eksinud, siis tasub kohe võtta ühendust pangaga.“