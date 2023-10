Päev börsil: Clevon hakkab USA-s konkurentsi pakkuma kahele suurele kullerveoteenuse pakkujale

Protsentuaalselt näitasid täna suurimat tõusu Clevon ja Modera, ehkki mõlema kauplemiskäive jäi võrdlemisi tagasihoidlikuks - ligi 2500 euro kanti. Kõik Baltikumi indeksid on täna miinuses. Kõige suuremas miinuses on Riia indeks (-0,27%), seejärel Tallinn (-0,24%) ja Vilnius (-0,03%). Tõusjaid on täna 11 ja langejaid 12.