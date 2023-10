VIDEO | Kakaotseremoonia, ulmeline orienteerumismäng ja kopravaatlusretked. Miks neid vaja on?

Millised on kõige ekstreemsemad või n-ö kastist väljas meeskonnaüritused, mida pakute?

Mõned näited ekstreemsetest või ebatavalisematest üritustest on näiteks kakaotseremoonia, ulmestsenaariumiga orienteerumismäng vanas Suurupi sõjaväebaasis ja kopravaatlusretked.

Lõõgastavat kakaotseremooniat viib läbi Peruust pärit inimene, kes on oma kodumaal seda traditsiooni õppinud. Kakaotseremoonial istub meeskond koos, joob kakaod ja laulab traditsioonilisi rahvalaule. Seega on see just kui sissejuhatus teise kultuuri. Paljude inimeste arust on see väga põnev võimalus, sest see on üsna tavatu tegevus, mida meeskonnaüritusel teha.

Lisaks pakume temaatilist stsenaariumipõhist seiklusmängu, kus meeskondadele antakse väljamõeldud ulmestsenaarium, kus nad satuvad aastal 2034 postapokalüptilisse kujuteldavasse maailma ja peavad päästma maailma, leides viirusele vaktsiini.

Samuti on menukad kopravaatlusretked. Meil on giidid, kes on end kobraste eluga kurssi viinud ja viivad tiimid süstadel Jägala jõele kobraste eluga tutvuma. Giidid näitavad, kuidas koprad magavad puuhalgudel ja jões ujuvad. Kui veab, võib isegi näha, kuidas koprad süsta ümber ujuvad ja hüppavad.

Miks valida aktiivne meeskonnaüritus?

Kõige tavalisem viis meeskonnaürituse korraldamiseks on minna ühisele õhtusöögile, kuid meie pakume ka võimalusi, et luua ühistegevuse käigus meeskonnas ühtsust ja häid suhteid. Seega ei ole need traditsioonilised meeskonnaüritused ja sobivad isegi siis, kui organisatsioonides on pingelised ajad, et stressi maandada.

Kas plaanite laieneda ka teistesse riikidesse?

Jah, oleme juba laienemas Budapesti. Sisenesime Budapesti turule olemasolevate Eesti klientidega. Seal oleme alustanud tegevust kahe teenusepakkujaga. Eesti kliendid küsisid meilt, kas nad saavad ka Budapestis oma teenuseid pakkuda ja nii avastasime uue turu.

Lahenduste laiendamiseks näeme head võimalust laieneda turgudele, kus meie kliendid juba tegutsevad. Näiteks ettevõtted, millel on kontorid mitmes kohas. Meie jaoks on seega ka loomulik laieneda mujale, kus on ettevõtteid, kes soovivad meie lahendust kasutada.