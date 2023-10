VIDEO | Toiduainetööstusele päästvat lahendust pakkuv Eesti ettevõte piilub esimese välisturu suunas

Milline on teie toode?

Nagu šampanja tootmises, peitub ka Raw Edge’i ainulaadsus tehnoloogilisel optimeerimisel, et luua stabiilseid, madala suhkrusisaldusega tooted. Piimhappebakteritega fermenteerimine võimaldab meil looduslikult (köögivilja- ja marjamahlas) esineva suhkru vähendada absoluutse miinimumini ja suurendada väärtuslike ühendite sisaldust, mis on meie organismile kergemini omastatavad kui mistahes sünteetilised või töödeldud lisandid, mida on paljudesse jookidesse ja toitudesse funktsionaalsuse näitamiseks lisatud. Bioaktiivsed ühendid, nagu mineraalained, vitamiinid, rasvhapped, aminohapped ja muud fermenteerimise käigus sünteesitavad fütokemikaalid, toetavad meie tervist läbi parema seedimise, tugevdatud immuunsuse, toitainete parema imendumise ja põletikuliste protsesside vähendamise.

Mis teeb teie joogi eriliseks?

Üks oluline osa meie töös ja tehnoloogias on elusbakterite säilitamine. Seda selleks, et nad toetaksid meie soolestiku mikrobioomi mitmekesisust, aitaksid kaasa üldisele heaolule, aga samal ajal ka maitseksid hästi.

Miks on see kasulik ja kellele mõeldud on?

Tehnoloogia võimaldab meil luua lugematul hulgal teisigi tooteid, mis pakuvad alternatiivi suhkrurikastele ja sünteetiliste lisaainetega toodetele, mida inimesed iga päev tarbivad ja armastavad: joogipulbritest kummikommideni.

Millises faasis teie ettevõte täna on? Kus müüte?