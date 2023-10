Ümbrikupalga saajate osakaal püsib madal

„Positiivne on, et ehituse ja kinnisvaraga tegelevate ettevõtete töötajate teadlikkus on ka kõrgem – 69% on teadlikud, et nõue tasumata jäänud maksude osas võib jõuda nendeni. Küll aga teeb Maksu- ja Tolliametit murelikuks uuringu tulemus, et rohkem kui iga kolmas vastaja ei tea, et ettevõtte poolt tasumata jäänud maksud on võimalik inimeselt endalt sisse nõuda. MTA maksu- ja tollitarkuse saadikud teevad küll palju selgitustööd ja just noorte seas, kuid kindlasti on see info märk, et peame ennetavaid tegevusi kontrollide kõrval veel rohkem prioritiseerima,“ ütles Mälter.