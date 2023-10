Luminor: pikaajaline trend turgudel on kehvast septembrist hoolimata tõusev

Luminori pensionifondide fondijuhi Vahur Madissoni sõnul tundus tänavune september 2022. aasta kordusena. „Nii aktsiatel kui ka võlakirjadel oli negatiivne tootlus, kuld ei pakkunud peavarju, euro odavnes USA dollari suhtes, samas kui nafta osutus selle aasta hinnatipuga turvaliseks pelgupaigaks,“ loetles Madisson. Kuigi kuu on tuntud aktsiaturgudele karmi sesoonsuse poolest, tõi keskpankade lubadus hoida intressimäärad kaua kõrgel kaasa võlakirjade hinnalanguse ja üldise riskikartlikkuse.

Madisson märkis, et ühe tähelepanu vääriva nüansina on Ühendkuningriigi aktsiad teinud tagasituleku. Enne septembrit jäi Ühendkuningriigi aktsiaturg maha nii Euroopast kui ka USAst. „See trend võib pöörduda tänu Ühendkuningriigi majandustulemustele ja sealse keskpanga tegevusele. Enamik analüütikuid prognoosis, et Suurbritannia aastane inflatsioon oli augustis 7%, kuid hinnad tõusid 6,7%. Kuigi see oli väike erinevus, tähendas see siiski 18 kuu madalaimat taset,“ rääkis Madisson.

Sellised arengud lihtsustasid Inglise keskpanga tööd ja pärast kaks aastat kestnud rahapoliitika karmistamist otsustas keskpank hoida baasintressimäära septembris 5,25% tasemel. See tundub leevendus võrreldes USA Föderaalreservi rangema hoiakuga, mis küll peatas intressimäärad, kuid tõstis väljavaadet hoida neid kõrgemal nii 2024. kui ka 2025. aastal. Samuti hoiab karmimat joont Euroopa keskpank, kes jätkas intressimäärade tõstmist septembris.

Madisson lisas, et muude tegurite hulgas aitas ekspordimahukaid Ühendkuningriigi ettevõtteid ka USA dollari hiljutine tugevus. „Suurimad ettevõtted saavad märkimisväärse osa tuludest USA dollarites, mis aitab kaasa jooksva kvartali tuludele. Lisaks on riigi aktsiaturul suurem osakaal madalama riskiga sektorites, näiteks tervishoius ja tarbekaupades, millel läheb riskikartlike meeleolude tõttu paremini,“ selgitas Madisson. Samuti on energia- ja materjalitööstuses rohkem ettevõtteid, kes said kasu naftahindade tõusust ning maagaasi ja kivisöe hindade taastumisest.