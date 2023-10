Ligi sajandi tegutsenud riidepood lõpetas kiirelt ajaloo prügikastis

Kümnendi keskel müüs Soome Stockmann Seppälä eraomanike kätesse ning paar aastat kestnud majandusraskuste järel läks Soome Seppälä 2017. aastal lõplikult pankrotti. See aga tõmbas vee alla ka Eesti Seppälä.

Eestlane on hinnatundlik

1980. aastatel proovis Seppälä laieneda ka New Yorki ja Saksamaale, kuid kõige edukamad oldi siiski Baltikumis ning Venemaal. Seppälä ettevõte kuulus aga pikki aastaid Stockmanni korporatsiooni.

Majandusaasta aruandes märgiti, et kuigi oli märgata kindlustunde kasvu, üritasid leibkonnad siiski säästa. „Eesti tarbija on endiselt hinnatundlik ja tihtipeale on ostuotsuse tegemiseks määravaks hind. Soe sügis ei soosinud garderoobikaupade müüki. Eesti turule jõudsid ka uued rõivamärgid, mis tekitasid klientide mõningast ümberjagunemist,“ kirjutati toonases majandusaasta aruandes.